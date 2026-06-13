A Protegida: Hector colhe os frutos da vingança e promete fazer mais justiça

Há 1h e 42min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) fica satisfeito ao ver um vídeo de Mariana (Matilde Reymão) a ser interrogada pelos jornalistas e a ter de fugir dos mesmos. Anita (Marina Mota) pergunta-lhe até quando vai ficar no turismo rural, pois precisa de fazer a gestão dos quartos. Hector não pensou que tivesse um prazo, mas Anita diz-lhe que agora é assim. Hector diz que avisa, depois de fazer justiça.