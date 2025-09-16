Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: Hector coloca a mãe de castigo

Ontem às 23:30
A Protegida: Hector coloca a mãe de castigo - TVI

Episódio 147.

Mais Vistos

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dois às 10
Ontem às 17:00
1

Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos

V+ TVI
Ontem às 12:56
2

Cabelo

4 abr, 13:01
3

Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”

V+ TVI
15 set, 17:07
4

Cláudia apaixonou-se pela cunhada: um triângulo amoroso que destruiu uma família

V+ TVI
15 set, 14:10
5

Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"

Secret Story
Ontem às 16:09
6
EM DESTAQUE

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Secret Story
Ontem às 17:15

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Dois às 10
Há 2h e 23min

Vem aí em «A Fazenda»: Segredo maquiavélico de Alex é descoberto

Novelas
Há 1h e 51min

Esta cara da TVI está à espera do primeiro filho. E revela momento adorável

V+ TVI
Ontem às 16:05

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

Novelas
Há 2h e 54min

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Dois às 10
Ontem às 16:15

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:00

O primeiro botão dos segredos: Dylan e Liliana tentam desvendar um segredo

Secret Story
Há 2h e 19min

Dois às 10 - Catarina Miranda reage ao segundo lugar no «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Pedro surpreende Ana com pequeno-almoço na cama e alguém manda boca: «Jogo de engate»

Secret Story
Há 1h e 5min

Última Hora: Alguém tocou no botão dos segredos! Saiba se foi revelado algum segredo

Secret Story
Há 2h e 46min

Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa

Dois às 10
Ontem às 12:05
A ACONTECER

Cláudio Ramos confronta Fábio Daniel: «Perdeste uma oportunidade extraordinária»

Dois às 10
Há 19 min

Cláudio Ramos aponta o verdadeiro motivo para a desistência de Fábio Daniel: «Não conseguiste lidar com isso…»

Dois às 10
Há 34 min

Cláudio Ramos questiona Fábio Daniel: «Estás arrependido de ter desistido?»

Dois às 10
Há 35 min

Fábio Daniel sobre as primeiras horas no «Secret Story 9»: «Eu não sabia onde estava»

Dois às 10
Há 48 min

Fábio Daniel sobre a sua saída do «Secret Story 9»: «Esqueci-me de me preparar»

Dois às 10
Há 48 min

Após desistir do «Secret Story 9», Fábio Daniel confessa: «Percebi depois que…»

Dois às 10
Há 49 min
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar

Novelas
Ontem às 09:00

Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher

Novelas
Ontem às 09:25

Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»

Novelas
Ontem às 10:51

Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema

Novelas
Ontem às 09:42

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Novelas
Ontem às 11:30

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado

Novelas
Ontem às 10:02