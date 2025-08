Há 1h e 20min

Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) diz que não se orgulha do que fez, mas teve de o fazer para dar continuidade aos negócios do marido e porque ficou sozinha, com um filho para criar. Mariana (Matilde Reymão) percebe que ela não está demente e afirma que havia outras formas de fazer as coisas. Mariana está preocupada com o restaurante e Anita diz que vai passar a parte de Hector (Christian Escuredo) para seu nome.