Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) pede a Sofia (Catarina Rebelo) para acabar com as apostas, pois Mariana (Matilde Reymão) está de volta e ele quer fazer tudo certo. Sofia diz que podem continuar e que Mariana nunca saberá, mas Hector prefere não arriscar. Não quer perder a possibilidade de a conquistar, agora que está chateada com JD (Pedro Sousa). Sofia fica desmoralizada.