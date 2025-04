A Protegida: Hector faz descoberta surpreendente

Há 3h e 8min

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) chega alegre e Hector (Christian Escuredo) faz um comentário sobre as oscilações de humor dela. Mónica diz que as coisas estão finalmente a correr bem e que em breve vai poder consolar o coração partido de Mariana (Matilde Reymão). Hector pergunta-lhe se já contou a JD (Pedro Sousa) que vai ser pai e ela diz que fez algo relacionado com isso. Hector vê as imagens da câmara de videovigilância do restaurante e percebe que Mónica drogou JD para se poder envolver com ele. Logo, isso prova que eles não tiveram nada antes e que o filho dela só pode ser seu.