Há 1h e 49min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) entra na cozinha e fica enjoada com a quantidade de açúcar que Irene está a usar na receita. Irene diz que é a receita de Mariana e manda-a tirar o que tem no bolso do avental. É um teste de gravidez. Irene desconfia que Mariana esteja grávida, devido aos enjoos e apetites noturnos constantes.