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A Protegida: Irene regressa e recebe um pedido inesperado das cozinheiras

Há 54 min
A Protegida: Irene regressa e recebe um pedido inesperado das cozinheiras - TVI

Em «A Protegida»,  As cozinheiras recusam-se a cumprir as ordens de Diana e ficam muito felizes ao reencontrar Irene (Sílvia Filipe). Pedem-lhe que volte, mas Irene explica que não pode. Ainda assim, quer perceber o que está a acontecer, depois de reparar no descontentamento dos clientes. Irene sugere que sigam o menu que todos já conhecem e pede a Rosa e Susana que não desistam de lutar pelo legado de Mariana (Matilde Reymão).
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