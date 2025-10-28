TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco
Ontem às 23:20
Episódio 174.
Mais Vistos
«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar
V+ TVI
Ontem às 16:51
1
O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos
V+ TVI
Ontem às 11:22
2
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
V+ TVI
27 out, 11:20
3
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
Dois às 10
Ontem às 11:00
4
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
5
Bernardina Brito
Dois às 10
Ontem às 10:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Mau tempo faz estragos em Portugal. Vencedor do Secret Story mostra imagens impressionantes
Secret Story
Ontem às 16:43
Bernardina Brito reage às comparações com Liliana e revela a grande diferença entre ambas
Dois às 10
Há 1h e 26min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 54min
A pergunta que o filho da vereadora de Vagos foi incapaz de responder aos investigadores
Dois às 10
Ontem às 16:20
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções
Secret Story
Ontem às 18:46
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral
Secret Story
Ontem às 19:07
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Tensão no Parlamento: André Ventura atira papéis ao chão
Jornal da CNN
Ontem às 21:12
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
Secret Story
Há 1h e 5min
A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco
A Protegida
Ontem às 23:20
Secret Story 9 - Especial - 28 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
«Não tens nada que me agarrar!»: Marisa Susana explode com Bruno
Secret Story
Há 1h e 17min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
O que dizem os familiares de Ana sobre a aproximação de Pedro Jorge?
Dois às 10
Há 5 min
Mãe de concorrente do «Secret Story 9» recorda: «Notava que a minha filha tinha um problema»
Dois às 10
Há 27 min
Mãe de Ana sobre o segredo da concorrente: «Começou a nossa cruz»
Dois às 10
Há 28 min
Ninguém sabia disto sobre concorrente do «Secret Story 9». Só descobrimos ao ir à sua aldeia
Dois às 10
Há 37 min
Autores convidada: Rita Redshoes
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar
Novelas
Ontem às 10:34
Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio
Novelas
Ontem às 10:04
Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?
Novelas
Ontem às 10:13
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»
Novelas
27 out, 15:35
Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai
Novelas
27 out, 14:34
Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?
Novelas
Ontem às 09:41