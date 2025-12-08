Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?

Ontem às 23:10
A Protegida: JD aparece na casa de Mariana? - TVI

Episódio 200.

Mais Vistos

Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal

Dois às 10
Ontem às 15:00
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»

V+ TVI
Ontem às 09:24
Sintra Mágica - Era uma vez um Natal mágico

3 dez, 12:44
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Dois às 10
2 dez, 10:58
Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Secret Story
Ontem às 22:18
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Secret Story
Ontem às 16:59
EM DESTAQUE

Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Ontem às 00:17

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
Ontem às 12:32

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Dois às 10 – A reação de Bruna ao segredo de Pedro e Marisa

Dois às 10
Ontem às 09:50

A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?

A Protegida
Ontem às 23:10

A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir

Secret Story
7 dez, 22:16

Secret Story 9 - Especial - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025

Secret Story
7 dez, 21:50
A ACONTECER

Há algo no Natal de Romana que foge ao normal

Dois às 10
Há 32 min

Cláudio Ramos expõe situação insólita que envolve Maria Cerqueira Gomes: «Veio de avião e as flores ficaram no Porto»

Dois às 10
Há 52 min

Cláudio Ramos junta-se a coro de Natal e surpreende

Dois às 10
Há 56 min

Mariana - 9 de dezembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Sofia deixa Isabel em alerta: «É como se obsessão se torna-se rancor»

A Protegida
Ontem às 23:55
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
5 dez, 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
5 dez, 12:58

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
5 dez, 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
5 dez, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58