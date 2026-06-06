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A Protegida: JD começa a recuperar a memória do ataque

Há 2h e 54min
A Protegida: JD começa a recuperar a memória do ataque - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) está deitado com Mariana (Matilde Reymão), mas não consegue pregar olho. Lembra-se do momento em que partiu o coração a Mónica e fica incomodado. JD está tenso e faz alguns golpes de Karaté. Está concentrado e transpira, o que o leva a um estado de plenitude que lhe permite lembrar-se do acidente. JD consegue perceber que não foi um acidente, mas que foi atacado, só não consegue perceber por quem.
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