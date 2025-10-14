Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo 

Há 1h e 17min
A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo  - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) embala Carlota e conta-lhe uma história onde a mãe é uma menina guerreira. JD diz que Mariana (Matilde Reymão) luta pelos seus sonhos, mas nunca se esquece de ajudar os outros e é isso que está a fazer agora. Benedita ouve a história e fica comovida. Benedita (Maria Do Céu Guerra) diz que gosta muito de JD e sugere que ele vá buscar Mariana, pois também precisa de descansar.

Mais Vistos

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
13 out, 16:00
1

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
2

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Secret Story
Ontem às 20:02
3

Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos

Dois às 10
13 out, 10:30
4

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Dois às 10
13 out, 15:30
5

Batatas

5 set 2024, 13:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cantor famoso morre aos 51 anos, depois de uma luta silenciosa contra o cancro do pâncreas

V+ TVI
Ontem às 17:53

Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»

Dois às 10
Ontem às 11:37

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Ontem às 12:03

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Novelas
Ontem às 09:32

Depois de divulgar que o pai traiu a mãe, Lídia revela se o familiar a contactou depois do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 11:52

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
13 out, 16:50

TVI PLAYER

TVI Jornal - 14 de outubro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

A Fazenda: Eduardo descobre quem tentou matar Mafalda?

A Fazenda
18 set, 22:25

A Fazenda - 14 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 48 min

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Secret Story
Ontem às 18:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 1h e 49min

Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite

Secret Story
Ontem às 19:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - A Protegida: Gesto de Hector assusta Mariana - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 16 min

A Fazenda - 14 de outubro - Veja o episódio aqui

A Fazenda
Há 48 min

A Protegida: Duarte atira-se a Clarice

A Protegida
Há 1h e 2min

A Protegida: Virgílio manda indireta Isabel. Eis a reação

A Protegida
Há 1h e 7min

A Protegida: Sanjay proíbe Aruna de ir ter com Virgílio

A Protegida
Há 1h e 12min

A Protegida: JD conta uma história tocante à filha e Benedita assiste a tudo 

A Protegida
Há 1h e 17min
Mais

NOVELAS

Últimos episódios «A Fazenda»: Após confessar todos os crimes, Lukenia está em fuga

Novelas
Ontem às 09:00

«Terra Forte»: Já sabe como vai ser a personagem de Benedita Pereira?

Novelas
Ontem às 12:03

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 09:41

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 10:44

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Novelas
Ontem às 11:28

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
13 out, 09:30