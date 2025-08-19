O Secret Story está de volta!
A Protegida: JD descobre quem é a sua filha

Ontem às 23:15
A Protegida: JD descobre quem é a sua filha - TVI

Episódio 127.

Fim do silêncio de Luciana Abreu sobre o noivado da irmã, Luiza Abreu, e João Moura Caetano

V+ TVI
Ontem às 12:40
1

O que levar quando é convidado para jantar em casa de amigos

Dois às 10
18 ago, 15:30
2

Não deixe o verão passar sem visitar esta praia fluvial: tem águas transparentes e paisagens de cortar a respiração

Dois às 10
18 ago, 18:00
3

Praia Fluvial de Pessegueiro

5 ago, 10:42
4

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

Novelas
Ontem às 16:12
5

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

Novelas
15 jul, 16:11
6
Inédito! Final do Big Brother Verão vai fazer história e todos estão convidados

Ontem às 17:20

Longe de Portugal. Descobrimos para onde Diogo Bordin ‘fugiu’ após a separação. E temos as imagens

Big Brother
Há 3h e 12min

Paraíso escondido: conheça esta praia portuguesa de águas cristalinas

Dois às 10
Ontem às 17:00

Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 19:14

Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

Dois às 10
Ontem às 16:00

Kina revela ritual com ingrediente da cozinha para atrair dinheiro

Big Brother
Ontem às 20:07

«Tu és mentirosa!»: Enquanto Jéssica explode com Miranda, esta samba e faz-lhe um 'exorcismo'

Big Brother
Ontem às 23:07

Caixa da imunidade chega à casa: concorrente parte-a e as consequências são inesperadas

Big Brother
Há 1h e 27min

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Hoje às 02:30

Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro

Big Brother
Ontem às 12:35

Prova semanal 'boicotada' por Afonso e os ânimos exaltam-se: «Foi de propósito»

Big Brother
Há 1h e 4min

Afonso Leitão tem atitude irrefletida e deixa Jéssica Vieira furiosa: «És um guloso!»

Big Brother
Há 1h e 26min
Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

Dois às 10
Há 25 min

Cristina Ferreira questiona atriz grávida aos 46: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?»

Dois às 10
Há 45 min

Atriz da TVI grávida aos 46 anos confessa: «Foi muito solitário»

Dois às 10
Há 54 min

Antes de engravidar aos 46 anos, atriz da TVI quase desistiu: «Vou ficar sozinha? Não vou ser mãe?»

Dois às 10
Há 1h e 7min

Consulta a meteorologia no telemóvel? Estes são os responsáveis pelas previsões que lê

Dois às 10
Há 1h e 16min

Sabia que esta ex-concorrente de reality shows foi uma figura icónica dos anos 90 em Portugal?

Dois às 10
Há 1h e 31min
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
