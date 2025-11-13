Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica

Há 2h e 2min
A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica - TVI

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) quer tentar encontrar alguém da sua família. JD (Pedro Sousa) acha difícil, pois as pessoas estão pouco tempo nos bairros sociais. Gonçalo (João Bettencourt) não está interessado em conhecer a sua família e está farto de mentiras. JD diz que não pode ir com Mónica, pois tem de resolver as coisas com Mariana (Matilde Reymão) e conta aos irmãos que casaram. Mónica fica em choque.

Mais Vistos

Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País

Dois às 10
Ontem às 13:05
1

Diamantino Pereira

Dois às 10
Ontem às 13:00
2

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Secret Story
10 nov, 12:51
3

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Secret Story
Ontem às 18:46
4

Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente

V+ TVI
12 nov, 11:43
5

Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025

Dois às 10
12 nov, 15:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Secret Story
12 nov, 19:06

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Secret Story
12 nov, 17:42

Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente

Novelas
Ontem às 10:36

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Novelas
Ontem às 10:16

Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado

Dois às 10
Ontem às 11:07

TVI PLAYER

Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar»

Secret Story
Há 3h e 12min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 24min

A notícia de última hora dada por Cristina Ferreira: «Terão morrido afogados»

Dois às 10
Ontem às 12:43

Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...»

Secret Story
Há 3h e 14min

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Terão morrido afogados»

Dois às 10
Ontem às 12:12

Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

Dois às 10
Ontem às 12:06
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - 13 de novembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 36min

A Protegida: Laura assina os papéis do divórcio

A Protegida
Há 1h e 59min

A Protegida: Advogado não tem as melhores notícias para Laura

A Protegida
Há 2h e 0min

Laura acaba tudo com Óscar: «Espero que sofra horrores»

A Protegida
Há 2h e 1min

A Protegida: JD e Gonçalo recusam ajudar Mónica a encontrar a família biológica

A Protegida
Há 2h e 2min

Terra Forte - 13 de novembro - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 12min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Novelas
Ontem às 09:23

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Novelas
Ontem às 09:54

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Novelas
12 nov, 14:38

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

Novelas
Ontem às 10:12

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Novelas
Ontem às 10:16

Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Novelas
Ontem às 08:54