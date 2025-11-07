A Protegida: JD entregou a amostra de ADN de Jorge à polícia

Há 2h e 46min

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) conta aos tios que já entregou a amostra de ADN na polícia para perceberem se é igual ao do sangue encontrado no carro. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) têm a certeza de que foi Jorge, pois tinha todo o interesse em calar Teresa (Sandra Faleiro). JD tem pena de não ter conhecido a mãe. Óscar e Isabel dizem-lhe que apesar de ter vivido com o pai, é Teresa que vive dentro dele.