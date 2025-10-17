Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: JD mostra prova, que vai mudar tudo, a Laura

Ontem às 23:30
A Protegida: JD mostra prova, que vai mudar tudo, a Laura - TVI

Episódio 168.

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Ontem às 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
Ontem às 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
Ontem às 17:03

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Ontem às 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
Ontem às 15:51

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Ontem às 14:00

Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:10

Marisa acerta no segredo de Fábio em conversa com Liliana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»

Secret Story
Há 1h e 26min

Leandro acredita saber o segredo de Fábio, mas acaba a baralhar Liliana

Secret Story
Há 1h e 19min

Confusão na sala. Liliana usa as toalhas dos outros já usadas

Secret Story
Há 2h e 27min

Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana

Secret Story
Há 33 min

A Protegida: Virgílio tenta levar Aruna por maus caminhos

A Protegida
16 out, 23:30
Diário da Manhã - 18 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Há 3h e 51min

Mariana - 18 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story - Extra - 17 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Laura incrédula com vídeo de Óscar a apreender droga

A Protegida
Ontem às 23:35

Boas notícias em «A Protegida»: Há um dador compatível com Paz

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: JD mostra prova, que vai mudar tudo, a Laura

A Protegida
Ontem às 23:30
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
Ontem às 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Ontem às 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
16 out, 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Ontem às 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
Ontem às 08:59