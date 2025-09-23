TVI PLAYER
A Protegida: JD recebe a melhor notícia dos últimos tempos
23 set, 23:36
Episódio 151.
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»
Secret Story
Há 3h e 20min
«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet
Secret Story
Hoje às 12:00
Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»
Dois às 10
Hoje às 08:53
Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»
Secret Story
Ontem às 19:47
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte
Novelas
Hoje às 09:56
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: JD deixa Mariana de rastos
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A Fazenda: Eva é drogada e raptada
A Fazenda
Ontem às 22:15
Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?»
Secret Story
Há 1h e 1min
Rita Matias: «No meu primeiro trabalho perguntaram-me se eu queria ser mãe (...) Porque é que esta questão é relevante numa entrevista de emprego?»
Devaneios
Há 1h e 5min
TVI - Em cima da hora - 25 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 16min
TVI Jornal - 25 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 18min
Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»
Dois às 10
Hoje às 12:01
Filipe soube que a filha de 3 meses tinha cancro por telefone
Dois às 10
Hoje às 11:53
Camila teve cancro com apenas três meses de vida
Dois às 10
Hoje às 11:52
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia
Novelas
Hoje às 08:55
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte
Novelas
Hoje às 09:56
«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante
Novelas
Há 1h e 43min
Atriz famosa desabafa sobre fase difícil: «A tristeza, a desilusão...»
Novelas
Há 1h e 45min
Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se
Novelas
Ontem às 14:10
Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada
Novelas
Hoje às 10:24