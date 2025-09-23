Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: JD recebe a melhor notícia dos últimos tempos

23 set, 23:36
A Protegida: JD recebe a melhor notícia dos últimos tempos - TVI

Episódio 151.

«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?

Dois às 10
Há 2h e 25min
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Secret Story
Hoje às 11:15
O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»

V+ TVI
Ontem às 15:11
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Secret Story
Ontem às 11:29
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita

V+ TVI
Ontem às 09:35
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Secret Story
Ontem às 12:14
Morte de atriz conhecida deixa Manuel Luís Goucha em choque: «Como assim?»

Secret Story
Há 3h e 20min

«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet

Secret Story
Hoje às 12:00

Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»

Dois às 10
Hoje às 08:53

Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»

Secret Story
Hoje às 11:15

Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»

Secret Story
Ontem às 19:47

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

Novelas
Hoje às 09:56

Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

A Protegida: JD deixa Mariana de rastos

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

A Fazenda: Eva é drogada e raptada

A Fazenda
Ontem às 22:15

Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»

Dois às 10
Hoje às 12:01

Vera passa-se com ciumeira de Dylan: «Isto por eu não te dar um beijo na boca quando queres?»

Secret Story
Há 1h e 1min
Rita Matias: «No meu primeiro trabalho perguntaram-me se eu queria ser mãe (...) Porque é que esta questão é relevante numa entrevista de emprego?»

Devaneios
Há 1h e 5min

TVI - Em cima da hora - 25 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 16min

TVI Jornal - 25 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 18min

Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»

Dois às 10
Hoje às 12:01

Filipe soube que a filha de 3 meses tinha cancro por telefone

Dois às 10
Hoje às 11:53

Camila teve cancro com apenas três meses de vida

Dois às 10
Hoje às 11:52
Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

Novelas
Hoje às 08:55

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

Novelas
Hoje às 09:56

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Novelas
Há 1h e 43min

Atriz famosa desabafa sobre fase difícil: «A tristeza, a desilusão...»

Novelas
Há 1h e 45min

Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se

Novelas
Ontem às 14:10

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

Novelas
Hoje às 10:24