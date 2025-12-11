Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
A Protegida: JD visita o restaurante de Mariana… e acaba desmaiado

Ontem às 23:54
A Protegida: JD visita o restaurante de Mariana… e acaba desmaiado - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) entra no restaurante e fica a olhar em volta, tentando perceber se o espaço lhe diz algo, mas não. JD vê que Mónica lhe está a ligar, mas rejeita a chamada. Gui conta a Cláudia que arriscou, mas não insistiu.

Cláudia já tinha ouvido falar do pai da filha de Mariana (Matilde Reymão) e sabe que era um grande amor. JD entra nesse momento e ao ouvir o seu nome, estremece. JD começa a ter recordações do pedido de casamento ali no restaurante, mas nunca vê Mariana. JD fica perturbado e desmaia.

JD está no chão inanimado. Cláudia tenta acordá-lo, mas Gui acha melhor chamar uma ambulância. JD lá acorda e diz que lhe deu uma forte dor de cabeça. Gui continua a achar melhor chamar o 112. Cláudia quer avisar Mariana, mas nunca diz o nome dela. JD diz que não precisa de ajuda.

Mariana já organizou tudo e põe a máquina a lavar, o que a impede de ouvir o que se passa no salão. Mariana pega no telemóvel para enviar a localização da barragem aos amigos.

JD prepara-se para ir embora. Gui e Cláudia certificam-se de que ele está bem. Ele diz que sim e vai embora. Cláudia e Gui recebem a localização da barragem e saem para a rua.

