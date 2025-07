A Protegida: Jorge faz uma 'lavagem cerebral' a Laura

Há 37 min

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) vai ao quarto com o pretexto de ir buscar mais coisas, mas aproveita para dizer a Laura (Alexandra Lencastre) que o que aconteceu hoje só prova que a escolha dele em contratar JD (Pedro Sousa) como segurança, fez todo o sentido e que ninguém no mundo a defende tão bem quanto ele. Jorge assume que não revelou a verdadeira identidade de JD, porque sabia que Laura não ia gostar, mas fez o melhor para Mariana (Matilde Reymão). Virgílio (Diogo Morgado) assistiu a tudo. Virgílio diz que quase se comoveu com o discurso de Jorge. Este afirma que não fugiu muito da verdade, pois JD sempre defendeu Mariana com todas as suas forças. Virgílio diz que Bárbara e o amigo se portaram bem, já Hector (Christian Escuredo), vai sofrer os danos colaterais. Virgílio diz que agora é esperar que Laura se comova também.