A Protegida: Jorge foge sem Clarice, deixando-a entregue aos mafiosos

Há 1h e 35min
Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) correm para o autocarro que os vai levar para Lisboa. Os italianos aparecem e Jorge e Clarice fogem. Luca apanha Clarice. Ela implora para que não lhe faça mal e Luca decide ajudá-la. Clarice aponta uma arma a Luca e exige que Giorgio liberte Jorge. Jorge entra no autocarro, mas Giorgio tira a arma a Clarice, impedindo-a de seguir viagem. O autocarro parte, levando Jorge.

