A Protegida: Jorge recusa tirar JD da prisão?

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) liga a Jorge (Paulo Pires), mas ele rejeita a chamada. Clarice envia-lhe um áudio a exigir que ele faça alguma coisa para tirar JD (Pedro Sousa) da prisão e se soubesse que as coisas iam acabar assim, nunca tinha deixado Jorge arrastar JD para aquela história. Jorge ouviu o áudio de Clarice, mas não responde, pois continua com muita raiva dela. Laura (Alexandra Lencastre) aparece e Jorge olha para ela como se fosse Clarice e beija-a com uma paixão e desejo como nunca vimos antes, como se expurgasse a raiva e as saudades que tem de Clarice.