Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) entram no gabinete, expectantes, mas não está lá ninguém. Francisco (Vitor d' Andrade) diz que os outros sócios devem estar a chegar e nisto chegam Jorge e Clarice (Fernanda Serrano). Isabel e Óscar ficam tensos. Jorge (Paulo Pires) diz que vai dar início a uma nova era na sua fábrica. Óscar e Isabel ainda estão surpreendidos por Jorge não ter sido preso, depois do desfalque que fez na fábrica. Francisco foca-se nas questões práticas, pois quer reabrir a fábrica o mais rápido possível. Isabel diz que precisa de tempo para analisar os documentos, mas Francisco relembra-a de que é apenas uma sócia minoritária e a sua opinião não vale muito.
A Protegida: Jorge sai em liberdade e deixa todos em choque
Há 1h e 9min