A Protegida: Jorge tenta matar Clarice?

Ontem às 23:48

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) aperta o pescoço de Clarice (Fernanda Serrano) e diz que nunca pensou que ela lhe fizesse uma coisa daquelas. Mónica (Catarina Nifo) espreita e volta para o quarto. Jorge percebe que andou uma vida enganado e aperta-lhe o pescoço com mais força. Clarice começa a ficar verdadeiramente aflita. Clarice está quase a desmaiar sem oxigénio, quando Mónica entra e grita para o pai largar a mãe. Jorge larga Clarice e pega no saco do dinheiro, Mónica pergunta ao pai porque fez aquilo e ele diz que a castigou por crime de alta traição.