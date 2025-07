A Protegida: José Diogo chega no momento certo e salva Mariana

Há 49 min

Em «A Protegida», Hacker e o amigo arrastam Mariana (Matilde Reymão) em direção a casa. Logo de seguida aparece JD (Pedro Sousa) na sua mota e luta com amigo Hacker. O empregado vê a luta e vai volta a correr para o interior. Jorge (Paulo Pires) pede a Sanjay (Mário Oliveira) para tranquilizar as pessoas. Virgílio (Diogo Morgado) recebe uma chamada do segurança a contar o que se está a passar lá fora. Saem todos para intervir. Benedita pergunta se JD está mesmo lá fora a defender Mariana. JD luta com amigo da Hacker, enquanto a Hacker segura Mariana. Jorge, Laura (Alexandra Lencastre) e Hector vêm do interior da casa. A Hacker foge. Hacker e amigo entram no carro e fogem. Mariana abraça a mãe e diz que teve muito medo. JD aproxima-se de Mariana e pergunta-lhe se está bem. Laura olha para JD com desprezo. Laura entra em casa com Mariana. Hector e Jorge acompanham-nas. Hector pergunta a Mariana o que lhe fizeram. JD vem atrás de Mariana para falar com ela, mas Mariana manda-o embora. JD insiste em ficar e Hector tenta impedi-lo.