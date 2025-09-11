TVI PLAYER
A Protegida: José Diogo é atacado
Ontem às 23:20
Episódio 145.
Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»
V+ TVI
Ontem às 16:33
1
Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu
Big Brother
Ontem às 15:37
2
Protagonizou um dos momentos mais virais dos reality-shows. Conheça-o
Big Brother
Ontem às 15:36
3
«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem
Novelas
Ontem às 14:47
4
Especialista garante que não é genética. O 'mistério' das incríveis pernas aos 60 anos desta apresentadora espanhola
V+ TVI
8 set, 12:34
5
Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar
Dois às 10
10 set, 15:30
6
Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»
Big Brother
Ontem às 21:53
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva
Dois às 10
Ontem às 19:03
Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!
29 ago, 11:26
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
Ontem às 19:33
Do corte de cabelo aos sapatos retro, esta é a nova imagem de José Condessa
Novelas
Ontem às 20:58
Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão
Big Brother
Ontem às 17:18
A Protegida: José Diogo é atacado
A Protegida
Ontem às 23:20
O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»
Big Brother
Ontem às 22:31
Finalistas rendem-se à escolha hilariante dos portugueses para o último jantar
Big Brother
Ontem às 22:23
A Fazenda: Talu e Zuri estão noivos
A Fazenda
Ontem às 22:20
Big Brother Verão - Especial - 11 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral
Big Brother
10 set, 20:13
A magia está de volta: Wonderland Lisboa já tem data marcada! Saiba tudo aqui
Há 18 min
Cristina Ferreira: «Nem temos bem noção do que se fez»
Dois às 10
Há 53 min
Manuel Marques: «Mudaram a minha vida»
Dois às 10
Há 1h e 1min
«Nós gravámos a vomitar»: Equipa de atores da TVI recordam aventura em cruzeiro
Dois às 10
Há 1h e 5min
Ainda se recorda do peculiar anúncio que deu início ao fenómeno «Festa é Festa»?
Dois às 10
Há 1h e 22min
No momento de dizer adeus, atores da TVI e Cristina Ferreira não contêm emoção
Dois às 10
Há 1h e 24min
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
Ontem às 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
Ontem às 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
Ontem às 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
Ontem às 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44