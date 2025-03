A Protegida: José Diogo salva a prova de Mariana

Há 46 min

Em «A Protegida», os júris olham para o relógio, desagradados com o tempo que Mariana (Matilde Reymão) está a demorar. Escrevem nos seus blocos de notas. Mariana está descontente com a entrada e dá um último retoque. Depois começa a organizar-se para conseguir fazer tudo, mas José Diogo (Pedro Sousa) antecipa-se e põe a comida no carrinho para servir. Mariana é apanhada de surpresa, mas José Diogo diz-lhe que trabalhou num restaurante e sabe servir à mesa. Mariana e Irene (Sílvia Filipe) vão atrás dele. José Diogo está pronto para servir os júris. Mariana está preocupada por ele não saber o nome dos pratos, mas surpreendentemente José Diogo sabe o nome dos pratos e até algumas informações sobre a origem dos ingredientes, enquanto serve o vinho. Mariana e Irene ficam espantadas. Depois lembram-se de algo e correm para a cozinha.