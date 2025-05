A Protegida: José Diogo 'salva' Mariana e o restaurante

Há 2h e 0min

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) anda atrás de Mariana (Matilde Reymão) para convencê-la a ir à sua festa de divórcio. Mariana não quer ir, porque não se quer encontrar com Mónica, mas Margarida diz-lhe que Mónica já não trabalha no turismo rural e Mariana acha que pode ter alguma coisa a ver com isso. Um estafeta chega com uma caixa de carne e JD (Pedro Sousa) chega com caixotes de legumes. Mariana fica impressionada com o empenho de JD.