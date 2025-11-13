Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) ouvem a voz de Clarice (Fernanda Serrano) no jardim e logo de seguida ela entra com Jorge (Paulo Pires). JD (Pedro Sousa) vem atrás deles. Clarice começa a destapar os tachos, como se estivesse em sua casa. JD diz que não tem nada a ver com aquilo e só os encontrou lá fora. Laura pede a chave a Jorge e manda-o embora. Clarice chama ursão a Jorge. Laura e Mariana ficam incrédulas. Jorge entrega os papeis do divórcio a Laura e diz que não quer nada dela. Mariana afirma que já roubou o que quis, mas Jorge faz-se de desentendido. Virgílio acusa Jorge de o ter obrigado a dar-lhe os códigos, mas mais uma vez ele finge que não sabe do que estão a falar. Jorge vai buscar as suas roupas. Mariana (Matilde Reymão) pede a JD para fazer alguma coisa.
A Protegida: Laura assina os papéis do divórcio
Há 1h e 59min