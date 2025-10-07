A Protegida: Laura confessa que há uma coisa que JD faz que a deixa encantada

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) contou a Mariana (Matilde Reymão) que beijou Óscar e espera uma reação dela. Laura culpa a comida que Mariana fez, mas ela diz que podia ter tido o devaneio com Jorge. Mariana não sabe o que dizer, mas está secretamente feliz pela mãe. Laura diz que Jorge tinha saído para trabalhar, mas desvia as atenções e diz que também reparou num clima entre ela e JD (Pedro Sousa) e pergunta por Hector (Christian Escuredo). Mariana conta que acabou o namoro com ele e que está cada vez mais confusa em relação ao que sente por JD. Laura e Mariana parecem estar na mesma situação e percebem-se melhor do que nunca.
