A Protegida: Laura e Benedita entram em desacordo perante o inspetor

Há 1h e 53min

Em «A Protegida», o inspetor da PJ confirma que as mensagens foram realmente enviadas do número de Mariana (Matilde Reymão), mas não conseguiram ainda localizar o telemóvel. Laura (Alexandra Lencastre) lembra que Mariana andava a ser atacada e suspeita que possa ser essa pessoa a querer atormentá-los. Benedita (Maria do Céu Guerra) prefere acreditar que Mariana está viva. Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) também estão intrigados com toda aquela história. Cada um pergunta ao outro se foi ele que enviou as mensagens, mas ambos dizem que não. Não compreendem quem poderá ser e com que objetivo.