Em «A Protegida», Amália pergunta por Óscar (Joaquim Horta), mas a rececionista diz-lhe que não está. Óscar chega com Laura (Alexandra Lencastre) e Isabel (Sara Barradas), depois de terem ido entregar o dinheiro a uma instituição. Quando Amália vê Óscar, atira-se para os braços dele e Laura fica incomodada. Amália diz que é apaixonada por ele. Óscar tenta ser educado e afastar Amália. Laura e Isabel estão à espera de uma explicação de Óscar, sobre Amália. Ele diz que é uma fã que lhe escreveu algumas cartas e agora descobriu onde vive. Isabel vai falar com a receção para evitar que aquilo continue. Laura pede a Óscar para acabar com as rusgas, pois tem medo do que lhe possa acontecer. Óscar beija-a e pede-lhe para passar a noite ali.
A Protegida- Laura encontra Óscar com outra mulher: «Quem é?»
Há 1h e 30min