Há 1h e 54min

Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) chama Virgílio e Isabel (Sara Barradas) para o visionamento do vídeo que Jorge mandou fazer. Virgílio e Isabel dão as boas-vindas a Margarida e dizem que sentiram a falta dela. Margarida gosta daquele reconhecimento. Virgílio, Isabel e Margarida cruzam-se com Laura e Jorge que vêm a chegar. Ficam todos muito felizes por verem Laura na fábrica.