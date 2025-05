Há 1h e 55min

Em «A Protegida», todos conversam animados e fazem planos para o casamento. Mariana (Matilde Reymão) diz que já sabe quando se quer casar e Benedita (Maria do Céu Guerra) ressalva que só será quando Laura (Alexandra Lencastre) tiver regressado. Nisto Laura aparece à porta do restaurante, para espanto de todos. Estão todos espantados com o regresso repentino de Laura e abraçam-se.