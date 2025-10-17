Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: Laura incrédula com vídeo de Óscar a apreender droga

Há 1h e 26min
A Protegida: Laura incrédula com vídeo de Óscar a apreender droga - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) e Mariana (Matilde Reymão) mostram a Laura (Alexandra Lencastre) as imagens das câmaras de vigilância, que comprovam que Óscar (Joaquim Horta) fica com a droga dos traficantes. JD explica que ele depois destrói a droga e fica com o dinheiro da mesma para entregar a instituições. Mariana também já sabia daquela história. JD diz que ele faz aquilo, porque é uma forma mais rápida de combater o tráfico.

