Há 1h e 25min

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) serve um prato para si e outro para Teresa (Sandra Faleiro). Provam e gostam bastante. Teresa pergunta a Laura se está satisfeita com a empresa de segurança do irmão e Laura diz que sim, mas ficou apreensiva quando ele lhe disse que esteve preso. Teresa fica surpreendida por Óscar ter falado disso, mas diz que não lhe cabe a ela falar da vida do irmão.