O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana

Há 41 min
A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana - TVI

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) conta à mãe que foi atrás de JD (Pedro Sousa), porque percebeu que ele a anda a rondar e assim nunca vai ter paz. Laura (Alexandra Lencastre) pede a Mariana para a deixar tratar do assunto. Laura pede ao Dr. Barbosa para arranjar uma forma de manter JD afastado de Mariana. Dr. Barbosa diz que só pode fazer alguma coisa se Mariana apresentar queixa contra ele. O Advogado pergunta a Mariana se quer apresentar queixa. Ela fica pensativa, pede um minuto e sai do gabinete.

Mais Vistos

Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes

Dois às 10
5 ago, 15:00
1

Praia Fluvial Albergaria dos Fusos

17 jul, 11:23
2

Ela já não encanta: A descida que ninguém esperava no ranking de popularidade do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 16:09
3

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Ontem às 13:32
4

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

Big Brother
17 jul, 10:18
5

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A pergunta de Cláudio Ramos que deixou Maria Botelho Moniz emocionada

Dois às 10
Ontem às 15:01

Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

Dois às 10
Ontem às 15:00

O recibo do multibanco que normalmente deita fora tem mais informação do que pensa

Dois às 10
Ontem às 14:30

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Big Brother
Ontem às 15:03

Filho de Marta Cruz abre o coração sobre a transição de género: «Olho-me ao espelho, é libertador»

Big Brother
Ontem às 14:10

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Ontem às 11:11

TVI PLAYER

Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta

Big Brother
Ontem às 15:26

A prova semanal foi bem sucedida contudo houve discussão e Paim foi o protagonista «Já fazes pouco»

Big Brother
Ontem às 18:53

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 1h e 42min

Dois às 10 - Maria Botelho Moniz radiante com sucesso do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz responde a pergunta de Cláudio Ramos: «Nunca acreditaria»

Dois às 10
Ontem às 12:08

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Há 3h e 57min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Mariana toma uma decisão, que pode destruir a vida de JD

A Protegida
Há 36 min

A Protegida: Laura promete afastar JD de vez de Mariana

A Protegida
Há 41 min

A Fazenda - A Fazenda: Júlia está grávida. Quem é o pai? - Gravação automática

A Fazenda
Há 42 min

Sofia recebe uma péssima notícia: «Não me façam isso, por favor»

A Protegida
Há 46 min

A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado

A Protegida
Há 51 min

Isabel questiona Óscar sobre Laura: «Há aí alguma coisa que me está a escapar?»

A Protegida
Há 56 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel maltrata Zulmira, deixando-a em lágrimas

Novelas
Ontem às 11:11

Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Novelas
Ontem às 09:16

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Novelas
Ontem às 13:32

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
Ontem às 15:32

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Novelas
6 ago, 09:18

Vem aí em «A Fazenda»: Eva acorda e faz revelação bombástica que vai mudar tudo

Novelas
Ontem às 09:47
IOL Footer MIN