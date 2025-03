Há 2h e 23min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) foi ter com Laura (Alexandra Lencastre) à fábrica e teme que a urgência toda se deva ao negócio ilegal de café, mas afinal é porque Mariana (Matilde Reymão) quer voltar para o Douro. Laura pede a Hector para fazer os possíveis para que Mariana volte a sentir-se segura ali e se puder fazer com que volte a acreditar no amor, seria perfeito. Hector tem todo o gosto em ajudar Laura.