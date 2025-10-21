Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) e Rui (Daniel Viana) chegam a casa. Margarida vem a ler uma carta sem remetente que estava no correio, mas que vem assinada por Rui. Margarida pergunta-lhe se foi ele que escreveu a carta e Rui diz que sim. Margarida fica confusa e Rui diz que a ama. Rui volta a ler a carta e questiona-se sobre quem a terá escrito. Aruna (Noua Wang) já sabe da carta apaixonada que Sanjay escreveu a Margarida, mas onde se fez passar por Rui. Aruna acha que o irmão está maluco ao fazer aquilo e não percebe porque está a entregar a mulher que ama, de bandeja a outro homem. Sanjay diz que o fez por Paz (Aline Neves), pois ela merece ter a família unida. Aruna não consegue compreender.
A Protegida: Margarida recebe carta de amor assinada por Rui… mas não foi ele que a escreveu
Há 42 min