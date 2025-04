A Protegida: Mariana apanha Clarice e Jorge?

Há 20 min

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) puxa Jorge (Paulo Pires) para dentro de casa e diz-lhe que só ali está Mariana (Matilde Reymão). Ele fica nervoso, mas Clarice diz-lhe que ela está a descansar e puxa-o para o quarto. Jorge acha que Clarice é louca por levá-lo para o quarto com Mariana ali em casa. Clarice diz que sonhou muito com aquele momento e além disso tem uma novidade para lhe dar. Clarice conta que Jorge vai ser avô em dobro e Jorge fica perplexo. Clarice volta para o quarto e explica porque disse que Jorge ia ser avô a dobrar. Mariana está grávida de José Diogo e Mónica também está grávida, mas não quer dizer quem é o pai. Jorge fica muito preocupado, mas Clarice diz que Mónica se safa. Clarice acha que Mariana vai andar ocupada com o filho e Jorge pode ficar mais à vontade na fábrica. Jorge foge dali em pânico com as novidades.