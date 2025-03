A Protegida: Mariana é encontrada e Laura fica em pânico: «Ela está cheia de sangue»

Há 3h e 9min

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) entra com Mariana (Matilde Reymão) ensanguentada e todos ficam preocupados. Mariana explica o que aconteceu e diz que não está ferida. Não sabe de onde veio aquele sangue. Só sabe que a levaram do quarto e acordou no wc. Jorge (Paulo Pires) vai avisar "Rodrigo", mas ele liga a Benedita (Maria do Céu Guerra) e diz-lhe que teve um acidente. Mariana fica em pânico.