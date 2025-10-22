TVI PLAYER
A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita
Ontem às 23:20
Episódio 170.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
21 out, 14:27
1
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
Dois às 10
Ontem às 12:41
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
Ontem às 12:40
3
Com a reforma de Hollywood, Joaquim de Almeida vive vida de luxo ao lado da nova namorada em Portugal
V+ TVI
Ontem às 18:38
4
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
V+ TVI
21 out, 18:17
5
Tem 101 anos e ainda trabalha seis dias por semana — E o segredo para a sua longevidade pode surpreendê-lo
V+ TVI
21 out, 17:42
6
EM DESTAQUE
Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho
Dois às 10
Ontem às 12:09
Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»
Secret Story
Ontem às 18:17
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Ontem às 11:50
Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos
Secret Story
Ontem às 20:08
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção
Secret Story
Ontem às 17:17
Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai
Novelas
Ontem às 10:20
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 23 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Secret Story 9 - Especial - 22 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
«Baixa a bolinha!»: Marisa Susana e Dylan entram em despique logo de manhã
Secret Story
Há 2h e 8min
A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita
A Protegida
Ontem às 23:20
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Ontem às 13:06
Bruno fala sobre a polémica com Leandro: «Seja homem com homem, mulher com mulher, não há problema»
Secret Story
Há 2h e 17min
A ACONTECER
Jovem de 14 anos que matou a mãe a tiro não vai ser preso. Filho da vereadora da Câmara de Vagos terá outro destino
Dois às 10
Há 14 min
«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?
Dois às 10
Há 16 min
Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 34 min
Cristina Ferreira para Zé, ex-noivo de Liliana: «Talvez não fosses o homem incrível para a Liliana»
Dois às 10
Há 35 min
Cláudio Ramos fez isto para ajudar Zé. E ninguém sabia
Dois às 10
Há 39 min
Cristina Ferreira questiona Zé sobre comentários relativos à sua postura com Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»
Dois às 10
Há 41 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha
Novelas
Há 3h e 51min
Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?
Novelas
Há 2h e 54min
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Novelas
Há 2h e 28min
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Ontem às 11:50
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Ontem às 10:44
Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos
Novelas
Há 3h e 27min