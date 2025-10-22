Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita

Ontem às 23:20
A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita - TVI

Episódio 170.

Mais Vistos

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias

V+ TVI
21 out, 14:27
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

Dois às 10
Ontem às 12:41
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
Ontem às 12:40
Com a reforma de Hollywood, Joaquim de Almeida vive vida de luxo ao lado da nova namorada em Portugal

V+ TVI
Ontem às 18:38
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso

V+ TVI
21 out, 18:17
Tem 101 anos e ainda trabalha seis dias por semana — E o segredo para a sua longevidade pode surpreendê-lo

V+ TVI
21 out, 17:42
EM DESTAQUE

Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

Dois às 10
Ontem às 12:09

Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»

Secret Story
Ontem às 18:17

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
Ontem às 11:50

Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos

Secret Story
Ontem às 20:08

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Secret Story
Ontem às 17:17

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Novelas
Ontem às 10:20

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Secret Story 9 - Especial - 22 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

«Baixa a bolinha!»: Marisa Susana e Dylan entram em despique logo de manhã

Secret Story
Há 2h e 8min

A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita

A Protegida
Ontem às 23:20

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Secret Story
Ontem às 13:06

Bruno fala sobre a polémica com Leandro: «Seja homem com homem, mulher com mulher, não há problema»

Secret Story
Há 2h e 17min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jovem de 14 anos que matou a mãe a tiro não vai ser preso. Filho da vereadora da Câmara de Vagos terá outro destino

Dois às 10
Há 14 min

«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?

Dois às 10
Há 16 min

Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 34 min

Cristina Ferreira para Zé, ex-noivo de Liliana: «Talvez não fosses o homem incrível para a Liliana»

Dois às 10
Há 35 min

Cláudio Ramos fez isto para ajudar Zé. E ninguém sabia

Dois às 10
Há 39 min

Cristina Ferreira questiona Zé sobre comentários relativos à sua postura com Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Dois às 10
Há 41 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Novelas
Há 3h e 51min

Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?

Novelas
Há 2h e 54min

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Há 2h e 28min

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
Ontem às 11:50

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
Ontem às 10:44

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Novelas
Há 3h e 27min