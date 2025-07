Há 2h e 44min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) saem do restaurante e entram no carro de Hector. Andam uns metros, mas são intercetados por outro carro. Hacker e o amigo, encapuzados, saem do carro e arrancam Mariana do carro de Hector. Este leva um murro e fica desmaiado. Hacker e o amigo levam Mariana no carro deles.