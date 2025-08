Há 1h e 48min

Em «A Protegida», chegam todos do hospital com um ar muito cansado, especialmente Paz (Aline Neves). Mariana (Matilde Reymão) vem do quarto e Margarida (Inês Herédia) percebe que ela não está bem. Mariana disfarça e diz que correu tudo bem. Diz que a bebé se portou lindamente e comeu muito bem. Paz abraça a mãe e diz que precisa dela, como a bebé precisa de Gina (Paula Neves). Mariana faz um esforço para não chorar.