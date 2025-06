Há 2h e 56min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) liga a Filipe (João Pedro Dantas) e dá-lhe as informações que JD (Pedro Sousa) lhe deu sobre Mariana (Matilde Rymão). Hector pede a Filipe para procurar Mariana na cidade do cabo, pois tem uma amiga a trabalhar lá numa ONG e pode ter ido para lá ter com ela.