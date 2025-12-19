Em «A Protegida», Óscar (Joquim Horta) vai para dizer a Mariana (Matilde Reymão) que precisam de falar sobre JD (Pedro Sousa), mas nisto ele aparece, transtornado e Óscar interrompe a conversa com Mariana, para dar atenção ao sobrinho. Mariana chama por Óscar e JD ouve a voz dela. JD pergunta quem é e Mariana reconhece imediatamente a voz de JD. Mariana insiste em saber se era JD. Óscar não sabe o que dizer e desliga a chamada. Mariana liga de novo e sai a correr. Mariana continua a ligar. Isabel (Sara Barradas) diz a Óscar que agora tem de atender e dizer qualquer coisa. Óscar pede desculpa por ter ligado. Mariana pergunta-lhe se era JD, mas Óscar diz-lhe que não, porque já percebeu que JD não aguenta mais emoções por hoje. Isabel diz que é melhor irem dormir e que se avizinham tempos conturbados.
A Protegida: Mariana ouve a voz de JD pela primeira vez em dois anos
Há 1h e 10min