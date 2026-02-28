Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»

Há 3h e 9min
A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos» - TVI

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) confronta Hector (Christian Escuredo) com a proposta que fez a JD. Hector faz-se de sonso e diz que achou que era um bom negócio. Hector pergunta a Mariana se não gosta de ver JD (Pedro Sousa= bem-sucedido. Ela diz que sim, mas preferia tê-lo por perto. Hector faz Mariana sentir que está a ser egoísta. Hector liga a alguém e diz-lhe que pode vir, pois está sozinho em casa com Mariana.

Mais Vistos

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
27 fev, 11:34
1

Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo

V+ TVI
27 fev, 13:59
2

Foi uma das grandes ausentes da Gala da TVI. E, agora, desconfiamos que possa ser este o motivo

V+ TVI
26 fev, 17:36
3

O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

1ª Companhia
5 jan, 18:58
4

Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Secret Story
Ontem às 19:36
5

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Secret Story
Ontem às 16:29
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Secret Story
27 fev, 15:15

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Secret Story
27 fev, 16:49

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
27 fev, 11:34

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Dois às 10
27 fev, 14:22

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
26 fev, 19:01

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

TVI PLAYER

Quem vai ficar? Os nomeados do Secret Story 10 lançam o apelo mais sentido da semana

Secret Story
Ontem às 22:55

Amor à Prova: Alice confessa a São o que sente por Cris

Amor à Prova
27 fev, 22:30

De costas voltadas? Sara não disfarça tensão com Diogo: «Cai mal…»

Secret Story
Ontem às 22:46

Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 00:10

Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado

Em Família
Ontem às 20:03

Instrutor Marques declara-se aos recrutas: «Eu só lhes tenho a agradecer»

Em Família
Ontem às 20:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»

A Protegida
Há 3h e 9min

A Protegida: Francisco arranja um novo interesse amoroso?

A Protegida
Há 3h e 10min

A Protegida: Virgílio bate em Sanjay, após ouvir as verdades

A Protegida
Há 3h e 12min

A Protegida: Em sofrimento, Anita luta contra a sua própria mente

A Protegida
Há 3h e 13min

Amor à Prova- Chegam boas notícias das análises de Nico: «Podemos gritar de felicidade»

Amor à Prova
Há 3h e 58min

Amor à Prova: Cris ajuda Alice, mas pede algo em troca

Amor à Prova
Há 3h e 59min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
27 fev, 09:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Novelas
27 fev, 10:28

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
26 fev, 16:46

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Novelas
27 fev, 09:00