A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?

Ontem às 23:10
Episódio 203.

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Secret Story
Há 3h e 17min
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país

V+ TVI
10 dez, 15:43
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz

V+ TVI
Ontem às 16:17
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
Ontem às 16:48
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»

V+ TVI
Ontem às 18:05
Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
Ontem às 15:23
Secret Story
Há 3h e 17min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 08:55

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
Hoje às 08:09

Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

Novelas
Ontem às 16:19

«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira

Novelas
Ontem às 14:49

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Dois às 10
Ontem às 17:00

Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

Secret Story
Ontem às 23:00

Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave

Terra Forte
Ontem às 22:10

Aos gritos, Ana e Leandro pegam-se em acesa discussão: «Cala-te e senta-te!»

Secret Story
Há 58 min
Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Dois às 10
Há 1h e 25min

Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo

Dois às 10
Há 1h e 56min

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

Dois às 10
Há 2h e 1min

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer

Dois às 10
Há 2h e 5min

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

Dois às 10
Há 2h e 13min

Adepto do Sporting, vítima de tragédia, alega negligência do clube: “Porque é que não me acodem a mim?”

Dois às 10
Há 2h e 17min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
Hoje às 08:09

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

Novelas
Hoje às 09:35

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Novelas
Ontem às 15:06

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
Ontem às 16:48

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
Ontem às 09:38

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Novelas
Hoje às 08:51