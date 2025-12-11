TVI PLAYER
A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?
Ontem às 23:10
Episódio 203.
Mais Vistos
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa
Secret Story
Há 3h e 17min
1
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
10 dez, 15:43
2
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz
V+ TVI
Ontem às 16:17
3
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
4
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
V+ TVI
Ontem às 18:05
5
Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
Ontem às 15:23
6
EM DESTAQUE
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa
Secret Story
Há 3h e 17min
Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 08:55
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
Hoje às 08:09
Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa
Novelas
Ontem às 16:19
«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira
Novelas
Ontem às 14:49
Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais
Dois às 10
Ontem às 17:00
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
Secret Story
Ontem às 23:00
Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave
Terra Forte
Ontem às 22:10
Aos gritos, Ana e Leandro pegam-se em acesa discussão: «Cala-te e senta-te!»
Secret Story
Há 58 min
A ACONTECER
Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo
Dois às 10
Há 1h e 25min
Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo
Dois às 10
Há 1h e 56min
Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir
Dois às 10
Há 2h e 1min
Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer
Dois às 10
Há 2h e 5min
António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”
Dois às 10
Há 2h e 13min
Adepto do Sporting, vítima de tragédia, alega negligência do clube: “Porque é que não me acodem a mim?”
Dois às 10
Há 2h e 17min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
Hoje às 08:09
Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar
Novelas
Hoje às 09:35
«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar
Novelas
Ontem às 15:06
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?
Novelas
Hoje às 08:51