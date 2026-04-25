A Protegida- Mónica ameaça Hector: «Vou contar ao JD»

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) começa a fazer perguntas sobre o que ele era capaz de fazer para tirar JD (Pedro Sousa) do caminho e pergunta-lhe se foi ele que o atirou à água. Mónica pergunta a Hector se foi ele que atirou JD para a água e pela reação dele, percebe que sim. Mónica critica-o, mas Hector (Christian Escuredo) refere que ela não é muito diferente dele e relembra-a de tudo o que fez a Mariana (Matilde Reymão). Mónica fica furiosa por ele estar a falar daquelas coisas. Hector revela ainda que JD e Mariana estão neste momento juntos na autocaravana.