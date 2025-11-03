A Protegida: Mónica apaga a prova que Gina e Jorge se envolveram

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano), Jorge (Paulo Pires) e Mónica (Catarina Nifo) chegam a casa cansados, mas satisfeitos. Mónica pega no telemóvel de Gonçalo (João Bettencourt), para apagar a foto que Duarte (Gonçao Braga) enviou, dele e Gina (Paula Neves) a beijarem-se na discoteca. Clarice diz que o filho nunca pode saber daquilo, pois já se perdeu uma vez e não pode voltar a acontecer. Os três prometem guardar segredo.
Há 34 min