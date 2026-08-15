TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD

Há 1h e 13min
A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD - TVI

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) faz um brinde à vitória de Gonçalo (João Bettencourt) no caso de Nuninho, mas Gonçalo diz que ainda não ganhou nada. Uma fã pede-lhe para tirar uma selfie e Gonçalo acede, pois acha-a atraente. Mónica afasta-se para os deixar mais à vontade e dá-se conta da sua solidão. Pensa em JD (Pedro Sousa) e tem uma ideia. JD atende uma chamada de Mónica, que lhe diz que foi assaltada. JD pergunta-lhe onde está e se está bem.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Perdeu quase 10kg em tempo recorde. Este foi o segredo de Liliana Oliveira para emagrecer rapidamente

Big Brother
Ontem às 19:51
1

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Big Brother
Ontem às 18:27
2

Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

Big Brother
Há 2h e 29min
3

Chocou todos. Cristiano Ronaldo toma decisão surpreendente após casamento com Georgina Rodríguez

Big Brother
Há 3h e 41min
4

Amigo do surfista desaparecido em Aljezur vem a público pedir perdão: «Não o devia ter feito»

Dois às 10
13 ago, 21:18
5

Morreu ator que marcou gerações, aos 94 anos

V+ TVI
11 ago, 12:43
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz regista fenómeno raro e encanta os fãs com fotografia impressionante

Big Brother
14 ago, 10:42

Trabalham em canais de televisão diferentes e agora partilham a notícia mais feliz: vão ser pais pela primeira vez

Dois às 10
14 ago, 08:57

Piscina original e jardim de sonho: Rita Pereira mostra parte da sua casa

Novelas
14 ago, 13:02

Luxo sem fim: Eva conquista o seu primeiro carro e o valor vai deixá-lo boquiaberto

Big Brother
14 ago, 15:27

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Big Brother
14 ago, 15:46

21 horas entre o assassínio da mãe e o alerta às autoridades: o que jovem de 15 anos terá feito com a irmã de 4 anos

Dois às 10
14 ago, 14:37

TVI PLAYER

A Madrasta: Beatriz é internada após atropelamento grave

A Madrasta
14 ago, 22:30

Jovem de 15 anos que matou a mãe já tinha agredido o pai em 2025 antes deste ter sido preso por violência doméstica

Jornal Nacional
Há 3h e 48min

Bolo feito na casa do Big Brother deixa redes sociais ao rubro. Há quem esteja escandalizado com o aspeto

Big Brother
Ontem às 15:07

Big Brother Verão - Extra - 14 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 00:15

Sara e Nuno resolvem o mal entendido e a concorrente assume: «Fez-me lembrar o trauma do passado...»

Big Brother
13 ago, 23:19

A Madrasta: João Maria sente-se mal e é hospitalizado

A Madrasta
13 ago, 22:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD

A Protegida
Há 1h e 13min

A Protegida: Hector não consegue segurar o restaurante sem Mariana

A Protegida
Há 1h e 15min

A Protegida – Leandro confronta Gina: «Eu não te perdoo»

A Protegida
Há 1h e 16min

Momento Certo - 15 de agosto de 2026

Momento certo
Ontem às 19:05

Novas 7 Maravilhas de Portugal - 15 de agosto de 2026

Novas 7 Maravilhas de Portugal
Ontem às 15:20

A Sentença: «Sem consentimento»

A Sentença
Ontem às 13:55
Mais

NOVELAS

Terra Forte: Susette quase desmaia ao ver Sammy praticamente nu. «Fico maluca com os abdominais…»

Novelas
14 ago, 12:44

Vem aí «Madrasta»: Casa de Diana é vandalizada. Mas o pior é o que escreveram na parede

Novelas
14 ago, 12:00

Confusão em «Terra Forte»: Leumi descontrola-se, invade a mansão agride Maria de Fátima

Terra Forte
13 ago, 23:55

Emocionou Portugal com uma doença rara e um tumor. Agora foi mãe e as imagens são o mais bonito que há

Novelas
14 ago, 16:03

Tranquila, com areal extenso e com falésias dignas de postal. Esta praia está longe dos roteiros, mas é o melhor segredo

Novelas
14 ago, 14:03

Piscina original e jardim de sonho: Rita Pereira mostra parte da sua casa

Novelas
14 ago, 13:02