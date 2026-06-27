Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está incrédula por Hector (Christian Escuredo) ter sido capaz de prejudicar Mariana. Anita sente-se triste por denunciar o filho, mas sabe que tem de o fazer, pois Hector ultrapassou todos os limites. Anita tenta justificar que Hector ficou muito magoado por Mariana o ter afastado de Carlota, mas Laura diz que ele não foi proibido de ver Carlota. Anita tentou alertar hector, mas ele não lhe dá ouvidos.
A Protegida: «Nunca pensei que ele fosse capaz de prejudicar a carreira da Mariana»
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