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A Protegida: «Nunca pensei que ele fosse capaz de prejudicar a carreira da Mariana»

Há 25 min
A Protegida: «Nunca pensei que ele fosse capaz de prejudicar a carreira da Mariana» - TVI

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está incrédula por Hector (Christian Escuredo) ter sido capaz de prejudicar Mariana. Anita sente-se triste por denunciar o filho, mas sabe que tem de o fazer, pois Hector ultrapassou todos os limites. Anita tenta justificar que Hector ficou muito magoado por Mariana o ter afastado de Carlota, mas Laura diz que ele não foi proibido de ver Carlota. Anita tentou alertar hector, mas ele não lhe dá ouvidos.
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